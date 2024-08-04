Лебеди-нарушители: семья птиц в Германии регулярно блокирует дороги

В немецкой Саксонии полицию регулярно вызывают из-за семьи лебедей с малышами на дорогах.

Источник фото: Spiegel

В одном из городков Саксонии, Германия, полиция неоднократно получала вызовы из-за пары лебедей с птенцами, которые перекрывали движение на улицах с интенсивным автомобильным движением. Как сообщает Spiegel, в городке Лимбах-Оберфрона лебединая семья с пятью птенцами регулярно появляется на дорогах, создавая неудобства для водителей.

Полиция отметила, что лебеди обитают на озере в этом районе, где имеют прекрасные условия для жизни. Однако они часто покидают свое место жительства и отправляются на прогулки по всему городу, создавая проблемы для местных жителей.

Во всех случаях полиция деликатно сопровождала лебединую семью обратно к озеру. Если лебеди не прекратят свои прогулки по городу, власти рассматривают возможность переселить их в более безопасное место подальше от городской застройки.

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