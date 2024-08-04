Лебеді-порушники: сім'я птахів у Німеччині регулярно блокує дороги

У німецькій Саксонії поліцію регулярно викликають через сім’ю лебедів з малечею на дорогах.

Джерело фото: Spiegel

В одному з містечок Саксонії, Німеччина, поліція неодноразово отримувала виклики через пару лебедів з пташенятами, які перекривали рух на вулицях із інтенсивним автомобільним рухом. Як повідомляє Spiegel, у містечку Лімбах-Оберфрона лебедина сім'я з п'ятьма пташенятами регулярно з'являється на дорогах, створюючи незручності для водіїв.

Поліція зазначила, що лебеді мешкають на озері в цьому районі, де мають чудові умови для життя. Однак вони часто залишають своє місце проживання і вирушають на прогулянки по всьому місту, створюючи проблеми для місцевих жителів.

У всіх випадках поліція делікатно супроводжувала лебедину сім'ю назад до озера. Якщо лебеді не припинять свої прогулянки містом, влада розглядає можливість переселити їх у більш безпечне місце подалі від міської забудови.

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