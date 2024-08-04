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На Донеччині судитимуть головного сержанта за отримання хабаря

23:27, 4 серпня 2024
Обвинуваченого було затримано під час отримання неправомірної вигоди.
На Донеччині судитимуть головного сержанта за отримання хабаря
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони
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На Донеччині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного сержанта роти.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, головний сержант роти вимагав неправомірну вигоду від старшого солдата цього ж підрозділу, за включення останнього до списку осіб, які отримують додаткові виплати за участь у бойових діях.

Встановлено, що підозрюваний за «винагороду» в 30 000 грн обіцяв забезпечити позитивне рішення.

Під час отримання неправомірної вигоди обвинуваченого було затримано. Йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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