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В Донецкой области будут судить главного сержанта за получение взятки

23:27, 4 августа 2024
Обвиняемый был задержан при получении неправомерной выгоды.
В Донецкой области будут судить главного сержанта за получение взятки
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны
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В Донецкой области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении главного сержанта роты.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, главный сержант роты требовал неправомерную выгоду от старшего солдата этого же подразделения за включение последнего в список лиц, получающих дополнительные выплаты за участие в боевых действиях.

Установлено, что подозреваемый за вознаграждение в 30 000 грн обещал обеспечить положительное решение.

При получении неправомерной выгоды обвиняемый был задержан. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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