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Норвегия выделяет $7,4 млн на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине

21:07, 4 августа 2024
Норвежское правительство выделяет средства на помощь украинским детям через ЮНИСЕФ.
Норвегия выделяет $7,4 млн на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине
Источник фото: Главком
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Правительство Норвегии объявило о выделении 7,4 миллиона долларов на поддержку программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, это решение будет способствовать оперативному оказанию жизненно необходимой помощи украинским детям и их семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Норвегия входит в пятерку крупнейших финансовых партнеров ЮНИСЕФ в сфере гуманитарного реагирования в Украине. Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в таких важных сферах, как защита детей, образование, здравоохранение, социальные услуги, водоснабжение и санитария.

Этот вклад является частью более широкой международной поддержки Украины, к которой недавно присоединились и другие организации. Например, Каритас выделил дополнительные средства на гуманитарную помощь, а Правительство Финляндии усилило поддержку украинских пенсионеров на прифронтовых территориях.

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