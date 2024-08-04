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В Сумской области инструктор автошколы брал взятки за успешную сдачу практического экзамена по вождению

22:00, 4 августа 2024
Свои услуги мужчина оценил в 5000 грн.
В Сумской области инструктор автошколы брал взятки за успешную сдачу практического экзамена по вождению
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении инструктору автошколы, который подстрекал ученицу к предоставлению неправомерной выгоды за успешную сдачу практического экзамена по вождению.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый заверил женщину, которая после окончания учебы в автошколе с первого раза не смогла сдать экзамен по вождению, что для положительного решения этого вопроса ей нужно предоставить неправомерную выгоду экзаменатору территориального сервисного центра № 5943 регионального сервисного центра.

«Более того, он сообщил, что там есть знакомые, поэтому сможет помочь ей «оплатить» экзамен. За такие услуги мужчина попросил 5 тыс. грн», – заявили в прокуратуре.

30 июля женщина, сдав практический экзамен по вождению, передала инструктору автошколы оговоренную сумму. После этого мужчина был задержан правоохранителями. Ему уже сообщено о подозрении.

Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц, в том числе работников территориального сервисного центра к указанному преступлению.

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