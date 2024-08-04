В Черкасской области 19-летний парень на почве ревности зарезал своего ровесника

Убийство произошло в общежитии Умани.

В Черкасской области в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Запорожья по фактам причинения умышленного тяжкого телесного повреждения и убийства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 19-летний злоумышленник, находясь в помещении студенческого общежития одного из вузов города Умань, на почве ревности спровоцировал со своим ровесником-студентом конфликт, в ходе которого нанес множественные удары ножом в разные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда врачей.

«Однокурсник погибшего при попытке остановить противоправные действия злоумышленника, также получил два удара ножом в живот и грудную клетку, что повлекло тяжкие телесные повреждения», - заявили в прокуратуре.

Также там добавляют, что нападающий задержан правоохранителями после совершения преступления и судом применена к нему мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в дальнейшем на основании заключения психиатрической экспертизы изменена на помещение в медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.

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