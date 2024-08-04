Венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за ненадлежащее информирование пассажиров

WizzAir получила штраф за нарушение прав пассажиров в системе регистрации.

Источник фото: focus.ua

Венгерский антимонопольный регулятор GVN оштрафовал авиакомпанию-лоукостер WizzAir на 770 тысяч евро за нарушение правил по обслуживанию клиентов. Как сообщает MTI, регулятор обнаружил, что WizzAir ненадлежащим образом информировала клиентов о деталях своего сервиса автоматической регистрации (check-in) и направляла их к более дорогим пакетам услуг, не указывая, что некоторые дополнительные услуги можно приобрести отдельно.

WizzAir в ответ заявила, что вывод регулятора является необоснованным и "не служит интересам пассажиров". Компания также отметила, что готова внести изменения в процедуру покупки билетов во избежание подобных недоразумений в будущем.

Этот случай подчеркивает важность прозрачности во взаимодействии с клиентами и вызывает дополнительные вопросы относительно маркетинговых практик авиакомпаний-лоукостеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.