Угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за неналежне інформування пасажирів

WizzAir отримала штраф за порушення прав пасажирів у системі реєстрації.

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Угорський антимонопольний регулятор GVN оштрафував авіакомпанію-лоукостер WizzAir на 770 тисяч євро через порушення правил щодо обслуговування клієнтів. Як повідомляє MTI, регулятор виявив, що WizzAir неналежно інформувала клієнтів про деталі свого сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і направляла їх до дорожчих пакетів послуг, не вказуючи, що деякі додаткові послуги можна придбати окремо.

WizzAir у відповідь заявила, що висновок регулятора є необґрунтованим і "не слугує інтересам пасажирів". Компанія також зазначила, що готова внести зміни в процедуру купівлі квитків для уникнення подібних непорозумінь у майбутньому.

Цей випадок підкреслює важливість прозорості у взаємодії з клієнтами та викликає додаткові питання щодо маркетингових практик авіакомпаній-лоукостерів.

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