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Гоструда разъяснила особенности предоставления отпусков работникам в возрасте до 18 лет

07:55, 5 августа 2024
Работники, не достигшие 18 лет, пользуются правом на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Гоструда разъяснила особенности предоставления отпусков работникам в возрасте до 18 лет
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило особенности предоставления отпусков работникам в возрасте до 18 лет.

Так, работники, не достигшие 18 лет, пользуются правом на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Дополнительные льготы по предоставлению отпусков несовершеннолетним работникам предусмотрены ст. 195 КЗоТ Украины. Работникам, не достигшим 18 лет, ежегодные отпуска предоставляются в удобное для них время. В первый год работы отпуск полной продолжительности может быть предоставлен по заявлению работника до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии.

В этой связи при составлении графика предоставления отпусков работодатель в первоочередном порядке учитывает пожелания несовершеннолетних работников. Если такой работник принят на предприятие после утверждения графика отпусков на текущий год, то время предоставления отпуска за первый рабочий год (с учетом пожеланий несовершеннолетнего) устанавливается дополнение графика отпусков.

Согласно ч. 5 ст. 80 КЗоТ Украины и ч. 5 ст. 11 Закона об отпусках запрещается не предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам в течение рабочего года.

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