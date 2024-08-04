85% украинских врачей-беженцев все еще не могут работать в Германии: известна причина

Немецкие чиновники заявили, что украинские врачи пока не могут устроится на работу в Германии из-за чрезмерной бюрократии.

Фото: ukrinform.ua

С начала российского вторжения в Украину по меньшей мере 1674 врача из состава украинских беженцев подали заявления на получение врачебной лицензии в Германии, передает DW со ссылкой на газету Welt am Sonntag (WamS).

На данный момент одобрено 187 заявок, а 1402 заявки находятся в процессе рассмотрения. О судьбе оставшихся 85 заявок не сообщается.

WamS уточняет, что данные основаны на отзывах из 14 федеральных земель: Бремен и Гессен смогли предоставить лишь неполные сведения. Время ожидания врачебной лицензии затягивается не только для украинцев.

По данным издания, врачам из не входящих в Европейский союз стран обычно требуется от 15 месяцев до трех лет между подачей заявления и получения лицензию на медицинскую практику в Германии.

Медицинская подготовка в соседних европейских странах, таких как Украина, безусловно, соответствует стандартам соседних стран Евросоюза, подчеркивает Welt am Sonntag. Председатель Федерации больниц Германии Геральд Гасс заявил журналистам о «катастрофическом результате» и раскритиковал чрезмерную немецкую бюрократию.

«Мы просто не можем больше позволить себе оставлять квалифицированных работников на пособие, вместо того чтобы направлять их туда, где они срочно нужны и хотят работать», - сказал он, призвав к «настоящему наступлению на бюрократию».

«Немецкая система здравоохранения сильно страдает от общей нехватки рабочей силы, и украинские врачи могли бы стать для нас ценной поддержкой», - говорит Янош Дамен, представитель «зеленых» в бундестаге по вопросам политики здравоохранения. По его мнению, проблема кроется в руководствах федеральных земель: «Большое количество заявок, которые еще не одобрены, показывает, что нынешние процедуры признания не работают, слишком громоздки и очень забюрократизированы федеральными землями».

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