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В Винницкой области мужчина за 4500 евро через Днестр переправлял военнообязанных в Молдову

18:25, 4 августа 2024
Правонарушитель способствовал незаконной переправке двух граждан Украины призывного возраста в Молдову.
В Винницкой области мужчина за 4500 евро через Днестр переправлял военнообязанных в Молдову
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В Винницкой области будут судить жителя приграничного района, который способствовал нелегальному бегству военнообязанных за границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по обвинению в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления указаний, средств и устранения препятствий, совершенное в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что правонарушитель способствовал незаконному, вне определенных пунктов пропуска, переправке двух граждан Украины призывного возраста в Молдову. Свои услуги он оценил в 4500 евро за каждого.

«Мужчина был осведомлен о способах и порядке осуществления охраны государственной границы пограничниками Украины и Республики Молдова, местах дислокаций мобильных подразделений и расположении их нарядов», — отметили в прокуратуре.

Согласовав с организатором, лицо которого устанавливается, время и место незаконной переправки двух жителей Днепропетровской области через государственную границу, он, вечером 14 июня, встретил их в одном из населенных пунктов Могилев-Подольского района и на автомобиле должен был перевезти к линии государственной границы. На надувных матрасах уклонисты планировали переправиться через Днестр на территорию Республики Молдова.

Задержали мужчин во время движения в направлении государственной границы.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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