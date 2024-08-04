На Вінниччині чоловік за 4500 євро через Дністер переправляв військовозобов’язаних до Молдови

На Вінниччині судитимуть жителя прикордонного району, який сприяв нелегальній втечі війсковозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за обвинуваченням у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, засобів та усунення перешкод, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що правопорушник сприяв незаконному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню двох громадян України призовного віку до Молдови. Свої послуги він оцінив у 4 500 євро за кожного.
«Чоловік був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону прикордонниками України та Республіки Молдова, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування їх нарядів», — зазначили у прокуратурі.
Узгодивши із організатором, особа якого наразі встановлюється, час та місце незаконного переправлення двох жителів Дніпропетровської області через державний кордон, він, увечері 14 червня, зустрів їх в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району та на автомобілі мав перевезти до лінії держаного кордону. На надувних матрацах ухилянти планували переправитися через Дністер на територію Республіки Молдова.
Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.
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