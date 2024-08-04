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На Вінниччині чоловік за 4500 євро через Дністер переправляв військовозобов’язаних до Молдови

18:25, 4 серпня 2024
Правопорушник сприяв незаконному переправленню двох громадян України призовного віку до Молдови.
На Вінниччині чоловік за 4500 євро через Дністер переправляв військовозобов’язаних до Молдови
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На Вінниччині судитимуть жителя прикордонного району, який сприяв нелегальній втечі війсковозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за обвинуваченням у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, засобів та усунення перешкод, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що правопорушник сприяв незаконному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню двох громадян України призовного віку до Молдови. Свої послуги він оцінив у 4 500 євро за кожного.

«Чоловік був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону прикордонниками України та Республіки Молдова, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування їх нарядів», — зазначили у прокуратурі.

Узгодивши із організатором, особа якого наразі встановлюється, час та місце незаконного переправлення двох жителів Дніпропетровської області через державний кордон, він, увечері 14 червня, зустрів їх в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району та на автомобілі мав перевезти до лінії держаного кордону. На надувних матрацах ухилянти планували переправитися через Дністер на територію Республіки Молдова.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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