У Києві на Русанівці сталася бійка: є постраждалий, фото

На місці інциденту працюють медики та правоохоронці.

Фото з соцмереж

У неділю, 4 серпня, на столичній Русанівці сталася бійка, у результаті якої постраждала людину. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що на місці працюють медики та правоохоронці.

«Пострілів не було, сталася побутова бійка між сусідами», — про це повідомили джерела Times of Ukraine у правоохоронних органах.

Фото з соцмереж

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.