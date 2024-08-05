У МОЗ відповіли, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін

Сімейний лікар випише рецепт відповідно до призначень ендокринолога.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін.

«Інсулін є життєво необхідним препаратом для пацієнтів із цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії.

Певний тип та дозування інсуліну після обстеження призначає ендокринолог. Він також створює план лікування та вносить його до електронної системи охорони здоров’я, а також виписує електронний рецепт.

Але не завжди вдається швидко потрапити на прийом до ендокринолога, тож часто пацієнти цікавляться, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін», — зазначили у міністерстві.

Зокрема, слід пам’ятати:

Коли план лікування вже створений ендокринологом, можна звертатися за подальшими рецептами до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Вимушено переміщені особи можуть звернутися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги.

Сімейний лікар випише рецепт відповідно до призначень ендокринолога.

Призначити інший тип чи дозування інсуліну сімейний лікар не зможе. Для цього необхідно звертатися лише до ендокринолога.

Пацієнт самостійно обирає, до кого звертатися за рецептом — до сімейного лікаря чи ендокринолога.

У МОЗ також нагадали, що термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

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