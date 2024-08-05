У МОЗ відповіли, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін.
«Інсулін є життєво необхідним препаратом для пацієнтів із цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії.
Певний тип та дозування інсуліну після обстеження призначає ендокринолог. Він також створює план лікування та вносить його до електронної системи охорони здоров’я, а також виписує електронний рецепт.
Але не завжди вдається швидко потрапити на прийом до ендокринолога, тож часто пацієнти цікавляться, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін», — зазначили у міністерстві.
Зокрема, слід пам’ятати:
У МОЗ також нагадали, що термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.
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