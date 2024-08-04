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Сплата податку на нерухоме майно: у ДПС нагадали про терміни

22:29, 4 серпня 2024
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами.
Сплата податку на нерухоме майно: у ДПС нагадали про терміни
Фото: dunrada.gov.ua
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Головне управління державної податкової служби у Київській області нагадало терміни сплати податку на нерухоме майно.

Так, відповідно до п.п. 266.10.1. п.266.10 ст.266 ПКУ, податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

- фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Раніше ми писали, який штраф чекає за несвоєчасне подання декларації з податку на нерухомість.

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