Сплата податку на нерухоме майно: у ДПС нагадали про терміни

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами.

Фото: dunrada.gov.ua

Головне управління державної податкової служби у Київській області нагадало терміни сплати податку на нерухоме майно.

Так, відповідно до п.п. 266.10.1. п.266.10 ст.266 ПКУ, податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

- фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

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