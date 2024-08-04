Уплата налога на недвижимое имущество: в ГНС напомнили о сроках

Налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается физическими и юридическими лицами.

Фото: dunrada.gov.ua

Главное управление государственной налоговой службы в Киевской области напомнило сроки уплаты налога на недвижимое имущество.

Так, согласно п.п. 266.10.1. п.266.10 ст.266 НКУ, налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается:

- физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

- юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации.

Ранее сообщалось, какой штраф ждет за несвоевременную подачу декларации по налогу на недвижимость.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.