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Уплата налога на недвижимое имущество: в ГНС напомнили о сроках

22:29, 4 августа 2024
Налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается физическими и юридическими лицами.
Уплата налога на недвижимое имущество: в ГНС напомнили о сроках
Фото: dunrada.gov.ua
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Главное управление государственной налоговой службы в Киевской области напомнило сроки уплаты налога на недвижимое имущество.

Так, согласно п.п. 266.10.1. п.266.10 ст.266 НКУ, налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается:

- физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

- юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации.

Ранее сообщалось, какой штраф ждет за несвоевременную подачу декларации по налогу на недвижимость.

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