Святой Престол осудил сцену с ЛГБТ-артистами на открытии Олимпиады, которая «оскорбляет чувства верующих»

Папа Римский раскритиковал сцену с ЛГБТ-артистами «Тайной вечери» на церемонии открытия Олимпиады.

Источник фото: Бабель

Святой Престол выразил обеспокоенность и возмущение из-за сцены на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которые были восприняты как оскорбительные для христианских чувств. Во время церемонии был показан номер с участием ЛГБТ-артистов, напоминающий сцену из картины Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря», где артисты изображены в позах, подобных апостолам.

Как сообщает Vatican News, Святой Престол отмечает, что такие сцены нарушают уважение к религиозным убеждениям и создают ненужные конфликты. «Святой Престол огорчен определенными сценами на церемонии открытия Парижских Олимпийских игр и не может не присоединиться к голосам, которые выразили сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий», - говорится в коммюнике.

Организаторы Олимпийских игр уже принесли извинения христианскому сообществу за этот номер, подчеркнув, что их намерение не заключалось в высмеивании религиозных символов. Художественный руководитель церемонии Томас Джолли отрицал какие-либо связи с картинным наследием Да Винчи, отметив, что сцена была задумана для отражения разнообразия французской гастрономии.

Отмечено, что событие вызвало широкий резонанс и разделило мнения общественности, ставя вопрос о границах креативности и уважения к религиозным традициям на международных платформах.

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