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Около 800 тысяч военнообязанных «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации, — Дмитрий Наталуха

14:49, 4 августа 2024
Мужчины, которые пытаются избежать мобилизации, изменили свой адрес и устроились на оплачиваемую наличными работу.
Около 800 тысяч военнообязанных «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации, — Дмитрий Наталуха
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Около 800 тысяч военнообязанных украинцев «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха в комментарии Financial Times.

«Около 800 000 мужчин ушли «в подполье», чтобы избежать призыва, изменив свой адрес и устроившись на оплачиваемую наличными работу», — отметил Наталуха.

Также, по его словам, на взятке для освобождения от службы мужчины в год тратят от 700 тысяч до 2 млрд. гривен.

Поэтому, как считает нардеп, если не изменить подход и не разрешить предприятиям платить в бюджет за бронь рабочих от мобилизации, экономика не выдержит нагрузки.

Ранее Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования.

Также сообщалось, что в парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов по бронированию.

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