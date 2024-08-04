Около 800 тысяч военнообязанных «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации, — Дмитрий Наталуха

Мужчины, которые пытаются избежать мобилизации, изменили свой адрес и устроились на оплачиваемую наличными работу.

Около 800 тысяч военнообязанных украинцев «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха в комментарии Financial Times.

«Около 800 000 мужчин ушли «в подполье», чтобы избежать призыва, изменив свой адрес и устроившись на оплачиваемую наличными работу», — отметил Наталуха.

Также, по его словам, на взятке для освобождения от службы мужчины в год тратят от 700 тысяч до 2 млрд. гривен.

Поэтому, как считает нардеп, если не изменить подход и не разрешить предприятиям платить в бюджет за бронь рабочих от мобилизации, экономика не выдержит нагрузки.

Ранее Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования.

Также сообщалось, что в парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов по бронированию.

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