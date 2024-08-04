Около 800 тысяч военнообязанных «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации, — Дмитрий Наталуха

Около 800 тысяч военнообязанных украинцев «залегли на дно», чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха в комментарии Financial Times.
«Около 800 000 мужчин ушли «в подполье», чтобы избежать призыва, изменив свой адрес и устроившись на оплачиваемую наличными работу», — отметил Наталуха.
Также, по его словам, на взятке для освобождения от службы мужчины в год тратят от 700 тысяч до 2 млрд. гривен.
Поэтому, как считает нардеп, если не изменить подход и не разрешить предприятиям платить в бюджет за бронь рабочих от мобилизации, экономика не выдержит нагрузки.
Ранее Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования.
Также сообщалось, что в парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов по бронированию.
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