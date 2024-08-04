Может ли военный пенсионер, имеющий несовершеннолетнего ребенка, получить надбавку к пенсии: ответ ПФ

Военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также другие лица, имеющие право на пенсию, могут получить надбавку.

Фото: informator.ua

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, имеет ли право военный пенсионер, имеющий несовершеннолетнего ребенка, получить прибавку к пенсии.

«Да, имеет право, но при определенных условиях», - заявили в ПФ.

Военнослужащие (кроме военных срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также другие лица, имеющие право на пенсию, могут получить:

- надбавку неработающим пенсионерам (к пенсии за выслугу лет);

- или надбавку неработающим лицам с инвалидностью (до пенсии по инвалидности),

- если содержат нетрудоспособных членов семьи.

К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на прибавку, относятся лица, определенные в пп. «а» - «д» ст. 30 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время, надбавку назначают только на тех членов семьи, которые не получают пенсию из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства, и детям с инвалидностью, пособие на детей одиноким матерям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.