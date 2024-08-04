Может ли военный пенсионер, имеющий несовершеннолетнего ребенка, получить надбавку к пенсии: ответ ПФ

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, имеет ли право военный пенсионер, имеющий несовершеннолетнего ребенка, получить прибавку к пенсии.
«Да, имеет право, но при определенных условиях», - заявили в ПФ.
Военнослужащие (кроме военных срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также другие лица, имеющие право на пенсию, могут получить:
- надбавку неработающим пенсионерам (к пенсии за выслугу лет);
- или надбавку неработающим лицам с инвалидностью (до пенсии по инвалидности),
- если содержат нетрудоспособных членов семьи.
К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на прибавку, относятся лица, определенные в пп. «а» - «д» ст. 30 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В то же время, надбавку назначают только на тех членов семьи, которые не получают пенсию из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства, и детям с инвалидностью, пособие на детей одиноким матерям.
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