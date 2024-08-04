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Louis Vuitton скопировал традиционную вышивку Румынии: вместо суда – сотрудничество

19:55, 4 августа 2024
Французский бренд Louis Vuitton извинился за нарушение культурных прав Румынии.
Louis Vuitton скопировал традиционную вышивку Румынии: вместо суда – сотрудничество
Источник фото: hromadske
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Французский модный бренд Louis Vuitton принес извинения Румынии за использование местного орнамента в своей новой коллекции LV by the pool, включавшей одежду с элементами, характерными для юго-западной части румынского уезда Сибиу. Одна из блуз полностью вдохновлена стилем этого региона. Об этом сообщает News Maker.

Неправительственная организация La blouse roumaine обратилась к Louis Vuitton с просьбой уважать культурное наследие Румынии и указать источник вдохновения. Организация отметила, что использование мотивов без признания их происхождения нарушает культурные права местных общин.

«Мы просим удалить из коллекции все предметы, вдохновленные румынской культурой, до получения согласия на использование дизайна», - говорится в заявлении организации.

Отреагировав на эти призывы, Louis Vuitton встретился с послами Румынии во Франции и ЮНЕСКО. Бренд извинился за ошибку, изъял спорные модели из продажи и признал, что не проверил источник вдохновения для коллекции.

Министерство культуры Румынии и Louis Vuitton решили вместо судебных разбирательств сотрудничать. Они планируют организовать серию мероприятий для продвижения румынских ремесел.

Министр культуры Ралука Цуркан отметила, что сотрудничество будет выгоднее для обеих сторон. "Мы считаем, что лучше продемонстрировать миру румынские сокровища и традиции, чем начинать с угроз. Louis Vuitton был изначально открыт к диалогу и признал непреднамеренную ошибку", - добавила министр.

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