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$8000 за возможность незаконно попасть в Румынию: на Закарпатье будут судить переправщика военнообязанных

16:55, 4 августа 2024
Житель Мукачево способствовал мужчине призывного возраста в незаконном пересечении границы за 8000 долларов.
$8000 за возможность незаконно попасть в Румынию: на Закарпатье будут судить переправщика военнообязанных
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На Закарпатье будут судить мужчину, который за 8 тысяч долларов переправлял военнообязанных в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

«Прокурор Мукачевской окружной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего местного жителя по факту содействия незаконной переправке граждан через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Указывается, что мужчину задержали в мае этого года, после чего суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

Установлено, что мукачевец способствовал мужчине призывного возраста в незаконном пересечении госграницы за 8000 долларов. Для этого предоставил «клиенту» указания по необходимым действиям и разместил его в одной из гостиниц Мукачевского района.

Вместе с перевщиком мужчина отправился в Хуст, где и должен был начинаться его путь в направлении границы с Румынией. Сопровождать его должен был проводник – сообщник обвиняемого. В настоящее время личность устанавливается, материалы по нему выделены в отдельное производство.

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