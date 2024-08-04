ТОП-5 городов по количеству поданных заявлений на поступление в университеты

В ТОПе университетов по количеству заявлений поднялся Львов.

Источник фото: osvita.loda.gov.ua

По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, абитуриенты подали 712 817 электронных заявлений на поступление, поступивших от 189 463 абитуриентов. Об этом сообщил образовательный портал Education.ua.

Наибольшее количество заявлений подано на поступление в университеты в пяти крупнейших городах Украины:

Киев

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Среди регионов, в которые поступило больше всего заявлений, лидируют:

Киев

Львовская область

Харьковская область

Одесская область

Днепропетровская область

Стоит отметить, что для Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей действовал региональный коэффициент выше 1, что повышало конкурсный балл абитуриентов и их шансы на поступление.

В рейтинге ТОП-10 университетов по количеству поданных заявлений самыми активными стали:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет "Львовская политехника" (3 место)

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