Нужно ли возвращать грант на обучение: ответ МОН

Грант, который могут получить некоторые украинцы на обучение в вузе, безвозвратный.

Некоторые абитуриенты могут получить грант на обучение в высших учебных заведениях. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, нужно ли возвращать или отрабатывать грантовые деньги. Об этом сообщает «Освіта 24».

Грант, который могут получить некоторые украинцы на обучение в вузе, безвозвратный. Если человек получил грант, то не предусмотрены никакие обязанности по трудоустройству.

По его словам, государство будет иметь возможность помочь тем студентам, которые хорошо составили НМТ, но могут не попасть на бюджетные места.

«Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч», - отметил Винницкий.

Он добавил, что надеяться на грантовую помощь смогут от 20 до 25 тысяч поступающих контрактной формы.

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