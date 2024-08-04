Задержки до 10 часов: в УЗ сообщили об изменениях в графике поездов

Ночной обстрел на Полтавщине вызвал задержки поездов.

Как сообщили в Укрзализныце, поезда продолжают испытывать значительные задержки из-за ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине. Сейчас наблюдаются следующие задержки:

Поезд №21/22 Харьков - Львов задерживается на +10:34

Поезд №103/104 Краматорск - Львов задерживается на +10:34

Поезд №1/2 Харьков - Ивано-Франковск задерживается на +10:06

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта задерживается на +10:06

Поезд №63/64 Харьков - Львов задерживается на +4:57

Поезд №111/112 Изюм - Львов задерживается на +4:57

Поезд №112/111 Львов - Изюм задерживается на +2:25

Из-за этих задержек, отправление обратных рейсов также претерпит изменения:

Поезд №64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже расписания.

Поезд №112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже расписания.

Поезд №2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже расписания.

Поезд №202/201 Ворохта - Харьков отправится по графику, но будет иметь дополнительную стоянку на станции Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.

Укрзализныця извиняется за неудобства, вызванные обстрелом, который повлиял на планы тысяч пассажиров. Поврежденные участки инфраструктуры уже восстановлены, и железнодорожники работают над тем, чтобы обеспечить быстрое и безопасное прибытие поездов в пункты назначения.

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