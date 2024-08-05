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Нужно ли подавать сообщение в ГНС о принятии ученика на производственную практику

11:23, 5 августа 2024
Трудовые отношения с учениками профтехов во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, поэтому сообщение о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.
Нужно ли подавать сообщение в ГНС о принятии ученика на производственную практику
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, нужно ли подавать сообщения в территориальные органы ГНС о принятии ученика на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учреждений эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50 % зарплаты, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

На основании вышеприведенного, трудовые отношения с учениками ПТУ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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