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Чи потрібно подавати повідомлення до ДПС про прийняття учня на виробничу практику

11:23, 5 серпня 2024
Трудові відносини із учнями профтехівпід час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, а тому повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.
Чи потрібно подавати повідомлення до ДПС про прийняття учня на виробничу практику
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи потрібно подавати повідомлення до територіальних органів ДПС про прийняття учня на виробничу практику.

Для проходження виробничої практики слухачами професійно-технічних закладів ці заклади освіти укладають відповідні договори із підприємствами, установами та організаціями.

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу.

Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50 % зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50 % зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.

На підставі вищенаведеного, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.

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