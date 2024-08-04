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Масштабный митинг возле Ковельского ТЦК, куда привезли задержанных на блокпосту: что говорят в ТЦК

13:37, 4 августа 2024
Волынский областной ТЦК и СП обвиняет российские спецслужбы в организации протеста в Ковеле.
Масштабный митинг возле Ковельского ТЦК, куда привезли задержанных на блокпосту: что говорят в ТЦК
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В субботу, 3 августа, в Ковеле Волынской области состоялся митинг у здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Жители города собрались на акцию протеста после того, как работники ТЦК задержали нескольких молодых людей на Шацком блокпосту. Очевидцы сообщают, что задержанным забрали телефоны и ключи от автомобилей, после чего их доставили в ТЦК. Возмущенные местные жители организовали митинг, требуя освобождения задержанных. Как пишут в СМИ, Ковельский ТЦК после масштабного митинга отпустил всех трех парней, задержанных на блокпосту.

Волынский областной ТЦК и СП утверждает, что протест организовали российские спецслужбы, используя социальные сети и пропагандистские каналы для манипуляции ситуацией. В заявлении указано, что задержание было результатом проверки военно-учетных документов, и что представители ТЦК не имеют права задерживать граждан в случаях административных правонарушений.

«На Шацком блокпосту работники ТЦК забрали нескольких ребят: возмущенные люди устроили митинг...», «В Ковеле штурмовали ТЦК - СМИ...», «В городе на Волыни штурмовали ТЦК - СМИ...», «В Ковеле возле ТЦК продолжается митинг...», - такими заголовками вчера и сегодня с ночи пестрят паблики украинских социальных сетей и российских пропагандистских средств массовой информации, сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Согласно пункту 4 статьи 20 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц, включая представителей ТЦК, полиции и пограничной службы.

«Однако, некоторые из граждан трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, которые распространились вчера по социальным сетям Ковельской территориальной общины и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях», - говорится в сообщении.

Как отметили в ТЦК, ситуация стала объектом манипуляций вражеских пропагандистских каналов, которые используют социальные сети для разжигания протестов и дестабилизации ситуации в Украине. В частности, пропагандисты развернули кампанию, которая включала эмоциональные манипуляции и подстрекательство к неповиновению.

«Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальные, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти - реальные (поэтому и ответственность будет реальная, а не виртуальная). Ситуация полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мероприятиям мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые будут иметь соответствующие правовые последствия для тех, кто подстрекал граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом активное участие», - добавили в ТЦК.

В ТКЦ призвали к спокойствию и соблюдению законодательства, подчеркивая важность поддержки законных процедур и действий в условиях военного положения.

«Вчера, вы обесценили истинную сущность лозунга «Героям Слава!», который выкрикивали и аплодировали «уклонисту», который не сделал ничего ради победы Украины над захватчиком, а Герой Украины, Александр Мациевский, знал настоящую цену этим словам, за что был цинично расстрелян врагом. После таких ваших действий, вы еще уверены, что стоите именно на тех национальных позициях, что и сотни тысяч соотечественников, которые с оружием в руках защищают нашу с вами Родину? Каждый выбирает свой путь», - сказали в ТЦК.

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