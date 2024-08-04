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Приговор сыну Байдена будет оглашен через неделю после выборов президента США

13:55, 4 августа 2024
Суд присяжных ранее признал сына Джо Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.
Приговор сыну Байдена будет оглашен через неделю после выборов президента США
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Федеральный судья в Делавере планирует огласить окончательный приговор Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдену, 13 ноября – через неделю после президентских выборов, пишет Washington Post.

По данным следствия, Хантер Байден в октябре 2018 года купил револьвер Colt Cobra, которым владел 11 дней. По словам прокурора, во время покупки сын президента в письменной форме соврал, что не употребляет никаких запрещенных наркотиков и не зависим от них, несмотря на то, что на тот момент боролся с зависимостью от крека.

Суд присяжных признал его виновным по всем трем пунктам обвинения:

он указал ложную информацию при заполнении федеральной формы, когда покупал оружие, присягнув, что не был зависим от запрещенных наркотиков и не употреблял их;

он неправдиво сказал о том же торговцу оружием в Уилмингтоне, где купил револьвер;

он незаконно хранил оружие при употреблении наркотиков или зависимости от них, являющихся федеральным преступлением.

Сам 54-летний Хантер Байден не признал себя виновным по обвинениям.  

Теоретически 54-летнему Хантеру Байдену грозят до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если его и отправят в тюрьму, то вряд ли больше, чем на несколько лет.

Отмечается, что это первый случай в истории США, когда ребенок президент был осужден за совершение преступления.

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