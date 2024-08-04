Затримки до 10 годин: в УЗ повідомили про зміни в графіку поїздів

Нічний обстріл на Полтавщині спричинив затримки поїздів.

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Як повідомили в Укрзалізниці, поїзди продовжують зазнавати значних затримок через нічний обстріл інфраструктури на Полтавщині. Наразі спостерігаються наступні затримки:

Поїзд №21/22 Харків - Львів затримується на +10:34

Поїзд №103/104 Краматорськ - Львів затримується на +10:34

Поїзд №1/2 Харків - Івано-Франківськ затримується на +10:06

Поїзд №201/202 Харків - Ворохта затримується на +10:06

Поїзд №63/64 Харків - Львів затримується на +4:57

Поїзд №111/112 Ізюм - Львів затримується на +4:57

Поїзд №112/111 Львів - Ізюм затримується на +2:25

Через ці затримки, відправлення зворотних рейсів також зазнає змін:

Поїзд №64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.

Поїзд №112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.

Поїзд №2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше розкладу.

Поїзд №202/201 Ворохта - Харків вирушить за графіком, але матиме додаткову стоянку на станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

Укрзалізниця вибачається за незручності, спричинені обстрілом, який вплинув на плани тисяч пасажирів. Пошкоджені ділянки інфраструктури вже відновлено, і залізничники працюють над тим, щоб забезпечити швидке та безпечне прибуття поїздів до пунктів призначення.

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