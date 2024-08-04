Чи потрібно повертати грант на навчання: відповідь МОН

Грант, який можуть отримати деякі українці на навчання у виші, є беззворотним.

Деякі абітурієнти можуть отримати грант на навчання у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, чи потрібно повертати або відпрацьовувати грантові гроші. Про це повідомляє «Освіта 24».

Грант, який можуть отримати деякі українці на навчання у виші, є беззворотним. Якщо людина отримала грант, то не передбачено жодних обов'язків щодо працевлаштування.

За його словами, держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які добре склали НМТ, але можуть не потрапити на бюджетні місця.

«Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч», – зазначив Винницький.

Він додав, що сподіватися на грантову допомогу зможуть від 20 до 25 тисяч вступників контрактної форми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.