ТОП-5 міст за кількістю поданих заяв на вступ до університетів

У ТОПі університетів за кількістю заяв піднявся Львів.

Джерело фото: osvita.loda.gov.ua

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, абітурієнти подали 712 817 електронних заяв на вступ, що надійшли від 189 463 вступників. Про це повідомив освітній портал Education.ua.

Найбільша кількість заяв подана на вступ до університетів у п’яти найбільших містах України:

Київ

Львів

Харків

Одеса

Дніпро

Серед регіонів, до яких надійшло найбільше заяв, лідирують:

Київ

Львівська область

Харківська область

Одеська область

Дніпропетровська область

Варто зазначити, що для Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей діяв регіональний коефіцієнт вище за 1, що підвищувало конкурсний бал абітурієнтів і їхні шанси на вступ.

У рейтингу ТОП-10 університетів за кількістю поданих заяв найактивнішими стали:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет "Львівська політехніка" (3 місце)

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