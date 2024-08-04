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ТОП-5 міст за кількістю поданих заяв на вступ до університетів

16:37, 4 серпня 2024
У ТОПі університетів за кількістю заяв піднявся Львів.
ТОП-5 міст за кількістю поданих заяв на вступ до університетів
Джерело фото: osvita.loda.gov.ua
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За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, абітурієнти подали 712 817 електронних заяв на вступ, що надійшли від 189 463 вступників. Про це повідомив освітній портал Education.ua.

Найбільша кількість заяв подана на вступ до університетів у п’яти найбільших містах України:

  • Київ
  • Львів
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро

Серед регіонів, до яких надійшло найбільше заяв, лідирують:

  • Київ
  • Львівська область
  • Харківська область
  • Одеська область
  • Дніпропетровська область

Варто зазначити, що для Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей діяв регіональний коефіцієнт вище за 1, що підвищувало конкурсний бал абітурієнтів і їхні шанси на вступ.

У рейтингу ТОП-10 університетів за кількістю поданих заяв найактивнішими стали:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний університет "Львівська політехніка" (3 місце)

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