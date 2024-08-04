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$8000 за можливість незаконно потрапити до Румунії: на Закарпатті судитимуть переправника військовозобов’язаних

16:55, 4 серпня 2024
Житель Мукачево сприяв чоловіку призовного віку у незаконному перетині кордону за 8000 доларів.
$8000 за можливість незаконно потрапити до Румунії: на Закарпатті судитимуть переправника військовозобов’язаних
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На Закарпатті судитимуть чоловіка, який за 8 тисяч доларів переправляв військовозобов’язаних до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«Прокурор Мукачівської окружної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт щодо 39-річного місцевого жителя за фактом сприяння незаконному переправленню громадян через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що чоловіка затримали у травні цього року, після чого суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Встановлено, що мукачівець сприяв чоловіку призовного віку у незаконному перетині держрубежу за 8000 доларів. Для цього надав «клієнту» вказівки щодо необхідних дій і розмістив його в одному з готелів Мукачівського району.

Разом із переправником чоловік поїхав у Хуст, де і мав розпочинатися його шлях у напрямку кордону з Румунією. Супроводжувати його повинен був провідник – спільник обвинуваченого. Наразі особу встановлюють, матеріали щодо неї виділені в окреме провадження.

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