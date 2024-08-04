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Louis Vuitton скопіював традиційну вишивку Румунії: замість суду – співпраця

19:55, 4 серпня 2024
Французький бренд Louis Vuitton вибачився за порушення культурних прав Румунії.
Louis Vuitton скопіював традиційну вишивку Румунії: замість суду – співпраця
Джерело фото: hromadske
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Французький модний бренд Louis Vuitton приніс вибачення Румунії за використання місцевого орнаменту в своїй новій колекції LV by the pool, що включала одяг з елементами, характерними для південно-західної частини румунського повіту Сібіу. Одну з блуз повністю натхнено стилем цього регіону. Про це повідомляє News Maker.

Неурядова організація La blouse roumaine звернулася до Louis Vuitton з проханням поважати культурну спадщину Румунії та вказати джерело натхнення. Організація зазначила, що використання мотивів без визнання їх походження порушує культурні права місцевих громад.

«Ми просимо видалити з колекції всі предмети, натхнені румунською культурою, до отримання згоди на використання дизайну», — йдеться в заяві організації.

Відреагувавши на ці заклики, Louis Vuitton зустрівся з послами Румунії у Франції та ЮНЕСКО. Бренд вибачився за помилку, вилучив спірні моделі з продажу і визнав, що не перевірив джерело натхнення для колекції.

Міністерство культури Румунії та Louis Vuitton вирішили замість судових розглядів співпрацювати. Вони планують організувати серію заходів для просування румунських ремесел.

Міністерка культури Ралука Цуркан зазначила, що співпраця буде вигіднішою для обох сторін. «Ми вважаємо, що краще продемонструвати світу румунські скарби і традиції, ніж починати з погроз. Louis Vuitton був від початку відкритий до діалогу і визнав ненавмисну помилку», — додала міністерка.

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