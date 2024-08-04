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Чи може військовий пенсіонер, який має неповнолітню дитину, отримати надбавку до пенсії: відповідь ПФ

20:13, 4 серпня 2024
Військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інші особи, які мають право на пенсію, можуть отримати надбавку.
Чи може військовий пенсіонер, який має неповнолітню дитину, отримати надбавку до пенсії: відповідь ПФ
Фото: informator.ua
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, чи має право військовий пенсіонер, який має неповнолітню дитину, отримати надбавку до пенсії.

«Так, має право, але за певних умов», - заявили у ПФ.

Військовослужбовці (крім військових строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інші особи, які мають право на пенсію, можуть отримати:

- надбавку непрацюючим пенсіонерам (до пенсії за вислугу років);

- або надбавку непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсії по інвалідності),

- якщо мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї.

До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені в пп. «а» - «д» ст. 30 Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас надбавку призначають тільки на тих членів сім'ї, які не отримують пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям.

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