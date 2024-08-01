У парламенті з’явився законопроект щодо усунення корупційних ризиків у ТЦК під час оформлення документів на бронювання

Як вказує автор законопроекту, працівників підприємств, які мають право на бронювання і приходять до ТЦК, мобілізують ще до оформлення бронювання.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 11453 про внесення змін до статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо усунення корупційних ризиків, пов’язаних з оформленням у ТЦК документів, необхідних для бронювання. Ініціатором виступає народний депутат Георгій Мазурашу.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета», у судах вже трапляються справи проти ТЦК, де виявляється, що мобілізували заброньованих осіб. Також ми писали, що в судах розглядається низка кримінальних проваджень стосовно працівників ТЦК, які вносили фейкові дані до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» за певну «винагороду».

Як вказує автор, для єднання суспільства навколо оборони важливо усунути або звести до мінімуму корупційні ризики, зокрема, в частині мобілізаційної роботи.

Втім, за словами автора, громадян під час звернень до ТЦК за довідками, або з інших питань, що стосуються оформлення бронювання, направляють на військово-лікарську комісію і призивають, незважаючи на запущені механізми оформлення бронювання.

Тобто, доки відповідні організації займаються оформленням документів для бронювання працівників, цих працівників вже мобілізовують, не дочекавшись оформлення бронювання.

«Це проблема, з якою стикаються, зокрема, вимушені переселенці, які з різних причин не перебувають на військовому обліку за місцем теперішнього проживання (роботи). А коли вони йдуть в ТЦК ставати на облік, аби отримати відповідну довідку, необхідну для продовження процесу оформлення бронювання, їх з ходу відправляють на ВЛК, оформляють «придатність» і призивають на військову службу у той час, коли їм якраз оформляють бронь» - вказує Георгій Мазурашу.

Більше того, він зазначає, що «вже немало є сигналів про те, що за «паузу» на декілька днів, поки оформлять бронювання, окремі представники ТЦК та СП беруть «гонорар», частіше фігурує сума 5 тисяч «умовних одиниць».

«Йти на співпрацю з правоохоронними органами для того, щоби викривати цих хабарників, громадяни, які стикаються з такими проблемами, не хочуть з різних причин. Багато хто чує про приклади, коли на таку співпрацю з правоохоронцями йдуть, потім інформацію «дружньо зливають» тим, яких мали би ловити на хабарях, і в підсумку громадянин не лише не вирішує свою організаційну проблему, й набуває нових проблем» - пише народний депутат в пояснювальній записці.

Отже, законопроектом пропонується передбачити у законі про мобілізацію, що «якщо для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідна довідка або інші документи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, останній зобов’язаний за письмовим запитом невідкладно (не пізніше трьох робочих днів) видати відповідні документи (або відповідь про їх відсутність) громадянину, якому оформлюють бронювання, та/або організації, яка оформлює відстрочку працівнику.

Громадянин, який звертається до ТЦК за довідкою (іншими документами) або з приводу постановки на військовий облік у зв’язку з оформленням бронювання (за наявності письмового підтвердження від відповідної організації про початок оформлення відстрочки цьому працівнику), не підлягає направленню на військово-лікарську комісію та призову на військову службу під час мобілізації протягом десяти днів від дня звернення, або до прийняття рішення уповноваженим органом щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для цього громадянина».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», поліція Тернопільщини нещодавно викрила схему, за якою у ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку. За даними правоохоронців, працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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