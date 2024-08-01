В парламенте появился законопроект об устранении коррупционных рисков в ТЦК при оформлении документов на бронирование

Как указывает автор законопроекта, работников предприятий, имеющих право на бронирование и приходящих в ТЦК, мобилизуют еще до оформления бронирования.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11453 о внесении изменений в статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по устранению коррупционных рисков, связанных с оформлением в ТЦК документов, необходимых для бронирования. Инициатором выступает народный депутат Георгий Мазурашу.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета», в судах уже встречаются дела против ТЦК, где оказывается, что мобилизовали забронированных лиц. Также мы писали, что в судах рассматривается ряд уголовных производств в отношении работников ТЦК, которые вносили фейковые данные в Реестр военнообязанных «Оберег» за определенное вознаграждение.

Как указывает автор, для объединения общества вокруг обороны важно устранить или свести к минимуму коррупционные риски, в частности, в части мобилизационной работы.

Впрочем, по словам автора, граждан во время обращений в ТЦК за справками или по другим вопросам, касающимся оформления бронирования, направляют на военно-врачебную комиссию и призывают, несмотря на запущенные механизмы оформления бронирования.

То есть пока соответствующие организации занимаются оформлением документов для бронирования работников, этих работников уже мобилизуют, не дождавшись оформления бронирования.

«Это проблема, с которой сталкиваются, в частности, вынужденные переселенцы, которые по разным причинам не состоят на военном учете по месту нынешнего проживания (работы). А когда они идут в ТЦК становиться на учет, чтобы получить соответствующую справку, необходимую для продолжения процесса оформления бронирования, их с ходу отправляют на ВЛК, оформляют «пригодность» и призывают на военную службу в то время, когда им как раз оформляют бронь» - указывает Георгий Мазурашу.

Более того, он отмечает, что «уже немало сигналов о том, что за «паузу» на несколько дней, пока оформят бронирование, отдельные представители ТЦК и СП берут «гонорар», чаще фигурирует сумма 5 тысяч «условных единиц».

«Идти на сотрудничество с правоохранительными органами для того, чтобы разоблачать этих взяточников, граждане, которые сталкиваются с такими проблемами, не хотят по разным причинам. Многие слышат о примерах, когда на такое сотрудничество с правоохранителями идут, затем информацию «дружественно сливают» тем, которых должны ловить на взятках, и в итоге гражданин не только не решает свою организационную проблему, и приобретает новые проблемы» - пишет народный депутат в пояснительной записке.

Итак, законопроектом предлагается предусмотреть в законе о мобилизации, что «если для оформления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации необходима справка или другие документы от территориального центра комплектования и социальной поддержки, последний обязан по письменному запросу безотлагательно (не позднее трех рабочих дней) выдать соответствующие документы (или ответ об их отсутствии) гражданину, которому оформляют бронирование, и/или оформляющему отсрочку работнику организации.

Гражданин, обращающийся в ТЦК за справкой (другими документами) или по поводу постановки на военный учет в связи с оформлением бронирования (при наличии письменного подтверждения от соответствующей организации о начале оформления отсрочки этому работнику), не подлежит направлению на военно-врачебную комиссию и призыву на военную службу во время мобилизации в течение десяти дней со дня обращения или до принятия решения уполномоченным органом относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для этого гражданина».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», полиция Тернопольщины недавно разоблачила схему, по которой в ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц из военнообязанных и мобилизовывали тех, кто имеет право на отсрочку. По данным правоохранителей, работники ТЦК создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью повышения показателя эффективности работы, в дальнейшем за деньги увольняли с военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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