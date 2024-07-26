Вносили ложные данные в Реестр военнообязанных «Оберег» – суды рассматривают уголовные дела в отношении работников ТЦК

На рассмотрении судов находится ряд производств в отношении работников ТЦК, которые вносили в Реестр военнообязанных «Оберег» ложные данные по военнообязанным.

Начальник отделения военного учета и бронирования ТЦК вносил ложные сведения в Реестр военнообязанных «Оберег». Это следует из постановления Киевского районного суда Одессы от 3 июля 2024 года о временном доступе к вещам и документам по делу №947/15141/24.

Так, в производстве следственного отдела Одесского райуправления полиции находятся материалы уголовного производства, внесенного в ЕРДР под №12024162480000237 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 362 УК.

Дело состоит в том, что начальник отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса ТЦК, имея права доступа к автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе «Оберег», а также обрабатываемой в «Оберег» информации, вносил туда ложные сведения.

А именно способствовал гражданину в снятии с военного учета. Так, находясь на своем рабочем месте в помещении ТЦК, несанкционированно осуществил изменения в учетной карточке военнообязанного в информационно-телекоммуникационной системе «Оберег» относительно якобы непригодности к военной службе с исключением мужчины из военного учета, а именно на основании не существующего заключения внештатной врачебной комиссии, о чем также отсутствует запись в книге протоколов заседания ВЛК по медосмотру.

Следует заметить, что такие случаи внесения ложных сведений в реестр «Оберег» не единичны.

Так, 8 июля 2024 года следственный судья Галицкого райсуда Львова рассмотрел ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого в уголовном производстве №42024142410000095 от 5 апреля совершении уголовных правонарушений , предусмотренных ч. 1, 3 ст. 362 УК.

Подозреваемый был оператором отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса, который обязывался вносить сведения в электронные формы учетных карт военнообязанных с проверкой соответствия персональных и служебных данных; вносить изменения в персональные и служебные данные военнообязанных на основании сведений органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций; пересматривать статистические сведения реестра военного комиссариата; уничтожать повторные записи из реестра.

Как указано в определении суда, он, имея беспрепятственный доступ к ПЭВМ, расположенному в помещении ТЦК в виде полученного персонального ключа электронного цифрового ключа к ЕГРВ АИТС «Оберег», используя собственный идентификатор доступа, совершил несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в Едином государственном реестре связанных «Оберег» путем несанкционированного внесения сведений, а именно создания дубликатов учетных карт граждан, а также внесения изменений в учетную карту гражданина путем изменения персональных данных гражданина.

Так, он создал дубликат учетной карты на имя гражданина и добавил к ней персональные данные, после чего добавил воинское звание и учетные данные и перевел учетную карту в картотеку «Картотека исключенных из военного учета (признанные ВЛК непригодными к военной службе)» и добавил информацию о медосмотре. Также он редактировал информацию о медосмотре.

В другом случае он изменил информацию о личных данных военнообязанного офицера запаса в учетной карте в виде изменения ФИО и даты рождения последнего.

Как указал адвокат подозреваемого, в результате этих действий опасных последствий не наступило.

В определении по другому делу 521/10581/24 от 18 июля 2024 года следственный судья Малиновского районного суда Одессы по уголовному производству №12024162470000733 от 4.06.2024 года по ч. 1 ст. 362 УК, рассматривал ходатайство следователя «о временном доступе к электронной базе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз 1К» (ИТС «Оберег»)».

Так, в ходе рассмотрения результатов служебного расследования установлено, что оператором отделения офицеров запаса ТЦК внесены ложные данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно рапорту оператора отделения военного учета и бронирования, при проверке отчета учетных карт военнообязанных 9.03.2024 года она обнаружила, что исключенных из военного учета по решению ВЛК стало на 1 (один) больше по сравнению с предыдущим днем, 8.03.2024 года, хотя операторы отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса за сутки никого не исключали.

Указанные обстоятельства стали основанием для дальнейшей проверки данных в «Обереге», в результате которой были обнаружены изменения, произведенные под электронным ключом доступа оператора отделения офицеров запаса и кадров, который не привлекался к оцифровке картотеки отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса, внесение каких-либо изменений в учетные записи рядового, сержантского и старшинского вида учета, в том числе и результатов ВЛК.

Он не имел доступа к картотеке и материалам приема граждан, а также к результатам прохождения ими ВЛК. Во время проведения дальнейшей проверки было выявлено 7 (семь) таких эпизодов, осуществленных в период с 6.02.2024 по 8.03.2024 года.

Таким образом, как указано в определении, для проверки причастности сотрудников к указанному преступлению у следователя возникла необходимость в получении временного доступа к электронной базе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз 1К» (ИТС «Оберег») с возможностью извлечение следующей информации:

- кто непосредственно (с каких паролей и электронных ключей) осуществлял вход в электронную базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз-1К» (ИТС «Оберег») при регистрации (оцифровки) картотеки отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса, внесение каких-либо изменений в учетные записи рядового, сержантского и старшинского вида учета, в том числе и результатов военно-врачебной комиссии за период с 6.02.2024 года по 8.03.2024 года в ЕГРПВР по критериям поиска,

- имеются ли признаки любого постороннего незаконного вмешательства в систему электронного ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз-1К» (ИТС «Оберег») при проведении регистрации (оцифровки) картотеки отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса , внесение любых изменений в учетные записи рядового, сержантского и старшинского вида учета, в том числе и результатов военно-врачебной комиссии за период с 6.02.2024 года по 8.03.2024 года в ЕГРПУР по исследуемым критериям поиска и т. д.

Суд ходатайства следователя удовлетворил, предоставив, как указано в постановлении, доступ к электронной базе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Алмаз 1К (ИТС Оберег).

Кроме того, 15 июля 2024 года следственный судья Шевченковского районного суда Киева вынес определение по делу №761/23647/24 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.362 УК.

Так, Главным следственным управлением СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора осуществляется досудебное расследование по уголовному производству №22024000000000414 от 13.05.2024.

Из материалов уголовного производства усматривается, что гражданин, будучи военнослужащим, имея доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», используя свое служебное положение, внес изменения в учетную карточку гражданина в Реестре «Оберег».

В частности, в графе «в розыске» проставил «Нет»; в разделе «Медосмотры» добавил медосмотр «вывод 40а», в разделе «Военный билет» добавил информацию о серии билета и номере, установил отметку «Признанные ВЛК непригодными к военной службе с исключением из военного учета».

Как говорится в определении суда, несанкционированные изменения информации, находящейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», осуществлялись неоднократно.

Кроме того, используя личный ключ доступа к «Оберег», внес ложные данные относительно гражданина Украины о непригодности последнего в военную службу с исключением из военного учета, что служило беспрепятственному пересечению государственной границы Украины последним.

Автор: Наталя Мамченко

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