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Пришлось звать спасателей: на Одесщине мужчина решил поплавать на надувном круге в шторм

07:54, 26 июля 2024
Возвращался на берег мужчина уже в лодке водолазов ГСЧС.
Пришлось звать спасателей: на Одесщине мужчина решил поплавать на надувном круге в шторм
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В Одесской области водолазы спасли мужчину, которого уносило в открытое море. Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел в селе Фонтанка.

33-летний мужчина, несмотря на штормовое предупреждение, решил поплавать на надувном круге. Однако отдых едва не стал трагедией – волнами его начало относить от берега. Поняв, что он сам уже не справится, мужчина начал подавать сигналы о помощи.

К счастью, горе- пловца увидел неравнодушный гражданин и сразу позвонил по телефону в «Службу спасения».

Водолазы ГСЧС на моторной лодке доставили мужчину на берег.

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