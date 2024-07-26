Пришлось звать спасателей: на Одесщине мужчина решил поплавать на надувном круге в шторм

Возвращался на берег мужчина уже в лодке водолазов ГСЧС.

В Одесской области водолазы спасли мужчину, которого уносило в открытое море. Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел в селе Фонтанка.

33-летний мужчина, несмотря на штормовое предупреждение, решил поплавать на надувном круге. Однако отдых едва не стал трагедией – волнами его начало относить от берега. Поняв, что он сам уже не справится, мужчина начал подавать сигналы о помощи.

К счастью, горе- пловца увидел неравнодушный гражданин и сразу позвонил по телефону в «Службу спасения».

Водолазы ГСЧС на моторной лодке доставили мужчину на берег.

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