ГПСУ на Одесщине перехватила микроавтобус с 15 «туристами», которые ехали в Молдову

От 4 до 10 тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего «перевозчика», который набил их в потрепанный микроавтобус.

На Одесщине перехватили 15 нарушителей границы в одном микроавтобусе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«От четырех до десяти тысяч долларов уплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего «перевозчика», который набил их в потрепанный микроавтобус.

Впрочем, обещание вывезти их в Молдову не сдержал, ведь по дороге их встретили пограничники», - пишут в ГПСУ.

На «туристов» составили админпротоколы, а вот в отношении водителя возбуждено уголовное производство, дело направлено в суд.

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