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ДПСУ на Одещині перехопила мікроавтобус з 15 «туристами», які їхали у Молдову

07:36, 26 липня 2024
Від 4 до 10 тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного «перевізника», який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус.
ДПСУ на Одещині перехопила мікроавтобус з 15 «туристами», які їхали у Молдову
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На Одещині перехопили 15 порушників кордону у одному мікроавтобусі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Від чотирьох до десяти тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного «перевізника», який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус.

Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови недотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники», - пишуть у ДПСУ.  

На «туристів» склали адмінпротоколи, а от щодо водія порушене кримінальне провадження, справу скеровано до суду.

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