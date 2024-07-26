Довелося кликати рятувальників: на Одещині чоловік вирішив поплавати на надувному кругу у шторм

Повертався на берег чоловік уже у човні водолазів ДСНС.

В Одеській області водолази врятували чоловіка, якого відносило у відкрите море. Як повідомили у ДСНС, інцидент стався у селі Фонтанка.

33-річний чоловік, попри штормове попередження, вирішив поплавати на надувному кругу. Проте «відпочинок» ледь не став трагедією – хвилями його почало відносити від берега. Зрозумівши, що самостійно він вже не впорається, чоловік почав подавати сигнали про допомогу.

На щастя, горе-плавця побачив небайдужий громадянин та відразу зателефонував до «Служби порятунку».

Водолази ДСНС на моторному човні доставили чоловіка на берег.

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