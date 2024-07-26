Вносили неправдиві дані до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – суди розглядають кримінальні справи щодо працівників ТЦК

На розгляді судів знаходиться низка проваджень щодо працівників ТЦК, які вносили до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» неправдиві дані стосовно військовозобов’язаних.

Начальник відділення військового обліку та бронювання ТЦК вносив неправдиві відомості до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Це випливає з постанови Київського районного суду Одеси від 3 липня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів по справі №947/15141/24.

Так, у провадженні слідчого відділу Одеського райуправління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024162480000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК.

Справа полягає у тому, що начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ТЦК, маючи права доступу до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», а також інформації, що обробляється в «Оберіг», вносив туди неправдиві відомості.

А саме сприяв громадянину в знятті з військового обліку. Так, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ТЦК, несанкціоновано здійснив зміни в обліковій картці військовозобов`язаного в інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» щодо нібито непридатності до військової служби з виключенням чоловіка з військового обліку, а саме на підставі не існуючого висновку позаштатної військово-лікарської комісії, про що також відсутній запис у книзі протоколів засідання ВЛК з медогляду.

Слід зауважити, що такі випадки внесення неправдивих відомостей до реєстру «Оберіг» непоодинокі.

Так, 8 липня 2024 року слідчий суддя Галицького райсуду Львова розглянув клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні №42024142410000095 від 5 квітня 2024 року (справа № 461/3545/24) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362 КК.

Підозрюваний був оператором відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу, який мав зобов`язання вносити відомості до електронних форм облікових карток військовозобов`язаних з перевіркою відповідності персональних та службових даних; вносити зміни до персональних та службових даних військовозобов`язаних на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; переглядати статистичні відомості реєстру військового комісаріату; знищувати повторні записи з реєстру.

Як вказано в ухвалі суду, він, маючи безперешкодний доступ до ПЕОМ, розташованого у приміщенні ТЦК у вигляді отриманого персонального ключа електронного цифрового ключа до ЄДРВ АІТС «Оберіг», використовуючи власний ідентифікатор доступу, вчинив несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в Єдиному державному реєстрі військовозобов`язаних «Оберіг» шляхом несанкціонованого внесення відомостей, а саме створення дублікатів облікових карта громадян, а також внесення змін у облікову карту громадянина шляхом зміни персональних даних громадянина.

Так, він створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина та додав до неї персональні дані, після чого додав військове звання та облікові дані та перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби)» та додав інформацію щодо медогляду. Також він редагував інформацію щодо медогляду.

В іншому випадку він змінив інформацію стосовно особистих даних військовозобов`язаного офіцера запасу у обліковій карті у вигляді зміни ПІБ та дати народження останнього.

Як вказав адвокат підозрюваного, внаслідок цих дій шкідливих наслідків не наступило.

В ухвалі по іншій справі 521/10581/24 від 18 липня 2024 року слідчий суддя Малиновського районного суду Одеси у кримінальному провадженні №12024162470000733 від 4.06.2024 року за ч. 1 ст. 362 КК, розглядав клопотання слідчого «про тимчасовий доступ до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг»)».

Так, в ході розгляду результатів службового розслідування встановлено, що оператором відділення офіцерів запасу ТЦК внесено неправдиві дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

Згідно рапорту оператора відділення військового обліку та бронювання, при перевірці звіту облікових карток військовозобов`язаних 9.03.2024 року вона виявила, що виключених з військового обліку за рішенням ВЛК стало на 1 (один) більше у порівнянні з попереднім днем, 8.03.2024 року, хоча оператори відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу за добу нікого не виключали.

Вказані обставини стали підставою для подальшої перевірки даних в «Оберіг», у результаті якої було виявлено зміни, зроблені під електронним ключем доступу оператора відділення офіцерів запасу і кадрів, який не залучався до оцифровки картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь-яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів ВЛК.

Він не мав доступу до картотеки та до матеріалів прийому громадян, а також до результатів проходження ними ВЛК. Під час проведення подальшої перевірки було виявлено 7 (сім) таких епізодів, здійснених у період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року.

Таким чином, як вказано в ухвалі, для перевірки причетності співробітників до вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг») з можливістю вилучення наступної інформації:

- хто безпосередньо (з яких паролів та електронних ключів) здійснював вхід до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз -1К» (ІТС «Оберіг») під час реєстрації (оцифровки) картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів військово лікарської комісії за період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року в ЄДРПВР за критеріями пошуку,

- чи наявні ознаки будь якого стороннього незаконного втручання в систему електронного ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз -1К» (ІТС «Оберіг») при проведенні реєстрації (оцифровки) картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів військово лікарської комісії за період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року в ЄДРПВР за досліджуваними критеріями пошуку тощо.

Суд клопотання слідчого задовольнив, надавши, як вказано в ухвалі, доступ до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг»).

Крім того, 15 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва виніс ухвалу по справі №761/23647/24 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.362 КК.

Так, Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000414 від 13.05.2024.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин, будучи військовослужбовцем, маючи доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», використовуючи своє службове становище, вніс зміни в облікову картку громадянина в Реєстрі «Оберіг».

Зокрема, у графі «в розшуку» проставив «Ні»; у розділі «Медогляди» додав медогляд «висновок 40а», у розділі «Військовий квиток» додав інформацію про серію квитка і номер, встановив відмітку «Визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку».

Як йдеться в ухвалі суду, несанкціоновані зміни інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», здійснювалися неодноразово.

Крім цього, використовуючи особистий ключ доступу до «Оберіг», вніс неправдиві дані стосовно громадянина України про непридатність останнього до військової служби з виключенням із військового обліку, що слугувало безперешкодному перетині державного кордону України останнім.

Автор: Наталя Мамченко

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