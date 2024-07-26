Вносили неправдиві дані до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – суди розглядають кримінальні справи щодо працівників ТЦК

Начальник відділення військового обліку та бронювання ТЦК вносив неправдиві відомості до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Це випливає з постанови Київського районного суду Одеси від 3 липня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів по справі №947/15141/24.
Так, у провадженні слідчого відділу Одеського райуправління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024162480000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК.
Справа полягає у тому, що начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ТЦК, маючи права доступу до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», а також інформації, що обробляється в «Оберіг», вносив туди неправдиві відомості.
А саме сприяв громадянину в знятті з військового обліку. Так, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ТЦК, несанкціоновано здійснив зміни в обліковій картці військовозобов`язаного в інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» щодо нібито непридатності до військової служби з виключенням чоловіка з військового обліку, а саме на підставі не існуючого висновку позаштатної військово-лікарської комісії, про що також відсутній запис у книзі протоколів засідання ВЛК з медогляду.
Слід зауважити, що такі випадки внесення неправдивих відомостей до реєстру «Оберіг» непоодинокі.
Так, 8 липня 2024 року слідчий суддя Галицького райсуду Львова розглянув клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні №42024142410000095 від 5 квітня 2024 року (справа № 461/3545/24) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362 КК.
Підозрюваний був оператором відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу, який мав зобов`язання вносити відомості до електронних форм облікових карток військовозобов`язаних з перевіркою відповідності персональних та службових даних; вносити зміни до персональних та службових даних військовозобов`язаних на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; переглядати статистичні відомості реєстру військового комісаріату; знищувати повторні записи з реєстру.
Як вказано в ухвалі суду, він, маючи безперешкодний доступ до ПЕОМ, розташованого у приміщенні ТЦК у вигляді отриманого персонального ключа електронного цифрового ключа до ЄДРВ АІТС «Оберіг», використовуючи власний ідентифікатор доступу, вчинив несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в Єдиному державному реєстрі військовозобов`язаних «Оберіг» шляхом несанкціонованого внесення відомостей, а саме створення дублікатів облікових карта громадян, а також внесення змін у облікову карту громадянина шляхом зміни персональних даних громадянина.
Так, він створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина та додав до неї персональні дані, після чого додав військове звання та облікові дані та перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби)» та додав інформацію щодо медогляду. Також він редагував інформацію щодо медогляду.
В іншому випадку він змінив інформацію стосовно особистих даних військовозобов`язаного офіцера запасу у обліковій карті у вигляді зміни ПІБ та дати народження останнього.
Як вказав адвокат підозрюваного, внаслідок цих дій шкідливих наслідків не наступило.
В ухвалі по іншій справі 521/10581/24 від 18 липня 2024 року слідчий суддя Малиновського районного суду Одеси у кримінальному провадженні №12024162470000733 від 4.06.2024 року за ч. 1 ст. 362 КК, розглядав клопотання слідчого «про тимчасовий доступ до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг»)».
Так, в ході розгляду результатів службового розслідування встановлено, що оператором відділення офіцерів запасу ТЦК внесено неправдиві дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів.
Згідно рапорту оператора відділення військового обліку та бронювання, при перевірці звіту облікових карток військовозобов`язаних 9.03.2024 року вона виявила, що виключених з військового обліку за рішенням ВЛК стало на 1 (один) більше у порівнянні з попереднім днем, 8.03.2024 року, хоча оператори відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу за добу нікого не виключали.
Вказані обставини стали підставою для подальшої перевірки даних в «Оберіг», у результаті якої було виявлено зміни, зроблені під електронним ключем доступу оператора відділення офіцерів запасу і кадрів, який не залучався до оцифровки картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь-яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів ВЛК.
Він не мав доступу до картотеки та до матеріалів прийому громадян, а також до результатів проходження ними ВЛК. Під час проведення подальшої перевірки було виявлено 7 (сім) таких епізодів, здійснених у період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року.
Таким чином, як вказано в ухвалі, для перевірки причетності співробітників до вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг») з можливістю вилучення наступної інформації:
- хто безпосередньо (з яких паролів та електронних ключів) здійснював вхід до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз -1К» (ІТС «Оберіг») під час реєстрації (оцифровки) картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів військово лікарської комісії за період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року в ЄДРПВР за критеріями пошуку,
- чи наявні ознаки будь якого стороннього незаконного втручання в систему електронного ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз -1К» (ІТС «Оберіг») при проведенні реєстрації (оцифровки) картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу, внесення будь яких змін до облікових записів рядового, сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів військово лікарської комісії за період з 6.02.2024 року по 8.03.2024 року в ЄДРПВР за досліджуваними критеріями пошуку тощо.
Суд клопотання слідчого задовольнив, надавши, як вказано в ухвалі, доступ до електронної бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Алмаз 1К» (ІТС «Оберіг»).
Крім того, 15 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва виніс ухвалу по справі №761/23647/24 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.362 КК.
Так, Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000414 від 13.05.2024.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин, будучи військовослужбовцем, маючи доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», використовуючи своє службове становище, вніс зміни в облікову картку громадянина в Реєстрі «Оберіг».
Зокрема, у графі «в розшуку» проставив «Ні»; у розділі «Медогляди» додав медогляд «висновок 40а», у розділі «Військовий квиток» додав інформацію про серію квитка і номер, встановив відмітку «Визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку».
Як йдеться в ухвалі суду, несанкціоновані зміни інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», здійснювалися неодноразово.
Крім цього, використовуючи особистий ключ доступу до «Оберіг», вніс неправдиві дані стосовно громадянина України про непридатність останнього до військової служби з виключенням із військового обліку, що слугувало безперешкодному перетині державного кордону України останнім.
Автор: Наталя Мамченко
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