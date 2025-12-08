Дорадча група експертів провела співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів

Дорадча група експертів заявила, що незабаром завершить оцінювання відповідності цих кандидатів критерію високих моральних якостей і оголосить результати.

Фото: Дорадча група експертів

5-6 грудня 2025 року Дорадча група експертів провела співбесіди з 9-ма кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на 2 посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України.

Дорадча група експертів зазначила, що ці співбесіди є частиною етапу оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

Записи прямих трансляцій співбесід з кандидатами:

1. Ігор ЗАВАЛЬНЮК, суддя Одеського окружного адміністративного суду

2. Віталій ЗАТОЛОЧНИЙ, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

3. Яна ЛЕНГЕР, професорка кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки

4. Олексій КЛИМЕНКО, заступник начальника відділу, Офіс Генерального прокурора

5. Віталій ПРИДАТКО, суддя Кролевецького районного суду Сумської області

6. Олеся НИКОН, суддя Господарського суду Львівської області

7. Анна МОСТЕЦЬКА, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

8. Петро САЛЮК, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду

9. Олександр ТКАЧЕНКО, суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці

«Незабаром ДГЕ завершить оцінювання відповідності цих кандидатів критерію високих моральних якостей і оголосить результати цього етапу конкурсу», - заявили у ДГЕ.

Також там нагадали, що кандидати, які на етапі оцінювання моральних якостей отримають оцінку «відповідає», переходять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінювання рівня компетентності.

