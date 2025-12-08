  1. Суд инфо

Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей

11:48, 8 декабря 2025
Совещательная группа экспертов заявила, что вскоре завершит оценивание соответствия этих кандидатов критерию высоких моральных качеств и объявит результаты.
Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей
Фото: Совещательная группа экспертов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5–6 декабря 2025 года Совещательная группа экспертов провела собеседования со 9 кандидатами, которые участвуют в конкурсном отборе на 2 должности судей Конституционного суда Украины по квоте съезда судей Украины.

Совещательная группа экспертов отметила, что эти собеседования являются частью этапа оценивания соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

Записи прямых трансляций собеседований с кандидатами:

1.Игорь ЗАВАЛЬНЮК, судья Одесского окружного административного суда

2.Виталий ЗАТОЛОЧНЫЙ, судья Восьмого апелляционного административного суда

3.Яна ЛЕНГЕР, профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки

4.Алексей КЛИМЕНКО, заместитель начальника отдела, Офис Генерального прокурора

5.Виталий ПРИДАТКО, судья Кролевецкого районного суда Сумской области

6.Олеся НИКОН, судья Хозяйственного суда Львовской области

7.Анна МОСТЕЦКАЯ, судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области

8.Петр САЛЮК, судья Хмельницкого окружного административного суда

9.Александр ТКАЧЕНКО, судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке

«Вскоре СГЭ завершит оценивание соответствия этих кандидатов критерию высоких моральных качеств и объявит результаты этого этапа конкурса», — заявили в СГЭ.

Там также напомнили, что кандидаты, которые на этапе оценивания моральных качеств получат оценку «соответствует», переходят к следующему этапу конкурсного отбора — оцениванию уровня компетентности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]