Совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей

5–6 декабря 2025 года Совещательная группа экспертов провела собеседования со 9 кандидатами, которые участвуют в конкурсном отборе на 2 должности судей Конституционного суда Украины по квоте съезда судей Украины.

Совещательная группа экспертов отметила, что эти собеседования являются частью этапа оценивания соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

Записи прямых трансляций собеседований с кандидатами:

1.Игорь ЗАВАЛЬНЮК, судья Одесского окружного административного суда

2.Виталий ЗАТОЛОЧНЫЙ, судья Восьмого апелляционного административного суда

3.Яна ЛЕНГЕР, профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки

4.Алексей КЛИМЕНКО, заместитель начальника отдела, Офис Генерального прокурора

5.Виталий ПРИДАТКО, судья Кролевецкого районного суда Сумской области

6.Олеся НИКОН, судья Хозяйственного суда Львовской области

7.Анна МОСТЕЦКАЯ, судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области

8.Петр САЛЮК, судья Хмельницкого окружного административного суда

9.Александр ТКАЧЕНКО, судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке

«Вскоре СГЭ завершит оценивание соответствия этих кандидатов критерию высоких моральных качеств и объявит результаты этого этапа конкурса», — заявили в СГЭ.

Там также напомнили, что кандидаты, которые на этапе оценивания моральных качеств получат оценку «соответствует», переходят к следующему этапу конкурсного отбора — оцениванию уровня компетентности.

