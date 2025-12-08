  1. В Україні

У Фастові демонтують зруйнований обстрілом вокзал і побудують новий

12:10, 8 грудня 2025
У Фастові побудують новий залізничний вокзал на місці зруйнованого атакою РФ.
Фото з соцмереж
У Фастові Київської області планують демонтувати залізничний вокзал, який ворог зруйнував 6 грудня, і побудувати новий. Про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

Він підкреслив, що таке рішення ухвалили за результатами засідання штабу ліквідації наслідків російської атаки.

«Ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові», — сказав він.

Михайло Нетяжук також зазначив, що проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

