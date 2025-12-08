В Фастове демонтируют разрушенный обстрелом вокзал и построят новый
В Фастове Киевской области планируют демонтировать железнодорожный вокзал, который враг разрушил 6 декабря, и построить новый. Об этом сообщил городской голова Фастова Михаил Нетяжук.
Он подчеркнул, что такое решение приняли по результатам заседания штаба ликвидации последствий российской атаки.
«Принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове», — сказал он.
Михаил Нетяжук также отметил, что проект пройдет процедуру публичных обсуждений — к работе над ним обязательно будут привлечены жители громады.
На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию.
