  1. В Украине

В Фастове демонтируют разрушенный обстрелом вокзал и построят новый

12:10, 8 декабря 2025
В Фастове построят новый железнодорожный вокзал на месте разрушенного атакой РФ.
Фото из соцсетей
В Фастове Киевской области планируют демонтировать железнодорожный вокзал, который враг разрушил 6 декабря, и построить новый. Об этом сообщил городской голова Фастова Михаил Нетяжук.

Он подчеркнул, что такое решение приняли по результатам заседания штаба ликвидации последствий российской атаки.

«Принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове», — сказал он.

Михаил Нетяжук также отметил, что проект пройдет процедуру публичных обсуждений — к работе над ним обязательно будут привлечены жители громады.

На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию.

