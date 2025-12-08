Техогляд для таксі та службових авто — як часто необхідно проходити ОТК

Обов’язковий техконтроль для комерційних авто залишається незмінним: хто має проходити ОТК та що перевіряють.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні нагадали про правила проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для легкових автомобілів, що використовуються у комерційних цілях. Наприкінці року, коли зростає кількість поїздок і замовлень у сфері доставки та перевезень, ця тема традиційно стає особливо актуальною.

Головний сервісний центр МВС опублікував роз’яснення, в якому підтвердив: жодних змін у правилах техогляду наразі немає, а водії комерційного транспорту повинні дотримуватися чинних вимог.

Кому потрібно проходити ОТК і як часто

Згідно із законодавством, технічний контроль є обов’язковим для:

легкових авто, що використовуються з комерційною метою (таксі, кур’єрські служби, службовий транспорт компаній тощо);

причепів, які експлуатуються разом із такими авто.

Водночас нові автомобілі віком до двох років від проходження ОТК звільнені.

Усі інші транспортні засоби цієї категорії повинні проходити техогляд раз на два роки.

Для приватних легкових авто, що використовуються лише для особистих потреб, проходити ОТК не потрібно.

Що перевіряють під час техогляду

Під час обов’язкового технічного контролю фахівці оцінюють стан ключових систем авто, серед яких:

гальмова система;

рульове керування;

зовнішні світлові прилади;

стан шин та коліс;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання (якщо встановлене).

Особливу увагу приділяють елементам, які впливають на безпеку руху та екологічність автомобіля.

Контроль за техоглядами посилено: відеофіксація та анулювання протоколів

Головний сервісний центр МВС здійснює контроль за проведенням ОТК. Фото- та відеоматеріали техоглядів ретельно перевіряють на відповідність вимогам.

Якщо виявлено порушення процедури — протокол технічного контролю анульовують, а власнику авто надсилають повідомлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.