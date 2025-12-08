  1. В Украине

Техосмотр для такси и служебных авто — как часто нужно проходить ОТК

11:30, 8 декабря 2025
Обязательный техосмотр для коммерческих авто остается неизменным: кто должен проходить ОТК и что именно проверяют.
В Украине напомнили о правилах прохождения обязательного технического контроля (ОТК) для легковых автомобилей, которые используются в коммерческих целях. В конце года, когда растет количество поездок и заказов в сфере доставки и перевозок, эта тема традиционно становится особенно актуальной.

Главный сервисный центр МВД опубликовал разъяснение, в котором подтвердил: никаких изменений в правилах техосмотра сейчас нет, и водители коммерческого транспорта должны соблюдать действующие требования.

Кому нужно проходить ОТК и как часто

Согласно законодательству, технический контроль является обязательным для:

  • легковых авто, которые используются в коммерческих целях (такси, курьерские службы, служебный транспорт компаний и т. д.);
  • прицепов, которые эксплуатируются вместе с такими авто.

При этом новые автомобили возрастом до двух лет освобождены от прохождения ОТК.

Все остальные транспортные средства этой категории должны проходить техосмотр один раз в два года.

Для частных легковых авто, которые используются исключительно для личных нужд, проходить ОТК не требуется.

Что проверяют во время техосмотра

Во время обязательного технического контроля специалисты оценивают состояние ключевых систем автомобиля, среди которых:

  • тормозная система;
  • рулевое управление;
  • наружные световые приборы;
  • состояние шин и колес;
  • светопропускание стекол;
  • газобаллонное оборудование (если установлено).

Особое внимание уделяется элементам, которые влияют на безопасность движения и экологичность автомобиля.

Контроль за техосмотрами усилен: видеофиксация и аннулирование протоколов

Главный сервисный центр МВД осуществляет контроль за проведением ОТК. Фото- и видеоматериалы техосмотров тщательно проверяются на соответствие требованиям.

Если выявлено нарушение процедуры — протокол технического контроля аннулируют, а владельцу автомобиля направляют уведомление.

