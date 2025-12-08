  1. В Україні

Стан забезпечення безпеки у деяких навчальних центрах незадовільний – Сирський

12:36, 8 грудня 2025
Сирський наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в умовах триваючого наступу ворога Україна змушена посилювати обороноздатність і зміцнювати армію, роблячи ключовий акцент на підготовці особового складу.

За його словами, ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди, тому мобілізація, рекрутинг, укладання нових контрактів та якісна підготовка військовослужбовців є пріоритетом. На щомісячній нараді з питань підвищення якості підготовки він наголосив: ЗСУ мають постійно вдосконалювати систему навчання.

Підготовка триває довше, але потребує вдосконалення

Строк базової загальновійськової підготовки (БЗВП) уже збільшено до 51 дня. Крім того, передбачено фахову підготовку та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу — підвищення кваліфікації інструкторів, модернізація обладнання навчальних центрів і формування справді боєздатного воїна на виході.

Під час наради Сирський заслухав звіти щодо розвитку БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки у навчальних центрах, відбору інструкторів для Центру підготовки штурмових підрозділів та адаптації новоприбулих військовослужбовців.

Безпека у навчальних центрах: ситуація місцями критична

Окремо головнокомандувач підкреслив важливість комплексної програми адаптації військових на початку проходження БЗВП, оскільки саме в цей період відбувається значна частина випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

За результатами аудиту зібрано відгуки з усіх навчальних центрів щодо якості викладання десятка предметів БЗВП. Ідентифіковано навчальні центри-лідери, на які мають рівнятися інші.

Разом з тим Сирський наголосив, що питання будівництва та оснащення укриттів потребує прискорення: на деяких об’єктах стан забезпечення безпеки є незадовільним.

«Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права», — підкреслив він та віддав відповідні розпорядження для усунення проблем.

Навчання — подалі від фронту

ЗСУ продовжують відсувати навчальні процеси в безпечніші регіони та закріплюють армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України, щоб мінімізувати ризики.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

